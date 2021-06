Devolver Tumble Time è un nuovo gioco mobile con gli eroi di Devolver Digital

Durante la ricchissima giornata di ieri si è svolta anche la conferenza E3 2021 di Devolver Digital, compagnia texana che ancora una volta di è contraddistinta per il suo essere fuori dagli schemi.

Tra un nuovo video di Shadow Warrior 3 e la data di lancio di Death's Door c'è stato spazio anche per l'annuncio di Devolver Tumble Time, nuovo videogioco free-to-play per iOS e Android sviluppato da Nopopo Games che si è presentato con un trailer strambo ed esilarante, che oltre a mostrare il gameplay ha anche lanciato qualche stoccata ad alcune delle pratiche più comuni del settore mobile: "Ignora la persona che ami, ridefinisci le priorità della tua vita e lascia che consumi la tua vera essenza".

Devolver Tumble Time offre un gameplay facile da assimilare che prevede l'associazione di elementi della stessa tipologia. Invece degli Tsum Tsum e delle caramelle di Candy Crush Saga, giusto per citare due celebri titoli con una certa affinità con questo nuovo gioco, in Devolver Tumble Time avrete a che fare con i celebri eroi di Devolver Digital, sbloccabili tramite loot box a forma di cestino dell'immondizia e caratterizzati da abilità speciali capaci di creare grandi reazioni a catena. Tra i tanti ci sono Sam di Serious Sam e Piku di Pikuniku.. in altre parole, "i vostri personaggi preferiti di cui non avete mai sentito parlare!".

Il lancio del gioco è previsto nel corso del 2021, ma potete già preregistrarvi su iOS e Android dirigendovi sul sito ufficiale del gioco. Devolver Digital Tumble Time sarà free-to-play e includerà un sistema di monetizzazione: "Trasforma i soldi veri in soldi finti e spendili. Poi guarda n po' di pubblicità divertente perché nulla è davvero gratis!".