Devolverland Expo: il gioco citazionista di Devolver Digital è disponibile ed è gratis!

Nelle battute finali dell'evento Devolver Direct, i vertici di Devolver Digital hanno svelato ufficialmente il progetto di Devolverland Expo, una simpatica esperienza da scaricare gratuitamente su PC per scatenare il caos tra gli stand di una fittizia fiera videoludica.

Gli artefici di questa bizzarra avventura in soggettiva sono i ragazzi di Flying Wild Hog, gli autori di Shadow Warrior 3 e del primo gameplay ammirato nel corso dello show digitale di Devolver Digital.

La pagina Steam di Devolverland Expo descrive il titolo come un "simulatore di marketing" in prima persona ambientato in un centro congressi abbandonato dopo che l'annuale esposizione di Devolver Digital è stata misteriosamente annullata. Il nostro compito è perciò quello di visitare ogni stand e di evitarne i complessi sistemi di sicurezza per entrare in possesso di tutti i trailer, i video gameplay e gli altri segreti persi a causa della cancellazione dell'evento.

Il titolo prova così a riprendere e le frizzanti e inconsuete atmosfere che caratterizzano gli spettacoli annuali organizzati da Devolver Digital, consentendoci di mitigare la tristezza per l'annullamento della fiera estiva della compagnia per colpa dell'emergenza Coronavirus. Devolverland Expo è disponibile da oggi, 11 luglio, e può essere scaricato in via del tutto gratuita su Steam.