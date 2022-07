Ecco quanto devono pagare i publisher per apparire alla Gamescom Opening Night Live

Vi siete mai chiesti quanto devono pagare publisher e studi di sviluppo per assicurarsi uno spazio mediatico all'interno di uno showcase digitale di alto livello? Se la risposta è sì, allora continuate a leggere soddisferete la vostra curiosità.

I responsabili della Gamescom, fiera europea che quest'anno tornerà in presenza in quel di Colonia dal 24 al 28 agosto, hanno reso pubbliche le tariffe richieste ai partner per mostrare uno spot o un trailer durante l'Opening Night Live di Geoff Keighely, che verrà trasmessa mercoledì 24 agosto. Ebbene, uno spazio di 30 secondi costa 85 mila euro, mentre uno di un minuto 125 mila euro. I prezzi salgono ulteriormente per spot di durata superiore, arrivando a 165 mila euro per 90 secondi e 210 mila euro per due minuti.

Non c'è nulla di strano a chiedere un compenso per l'esposizione mediatica (imbastire eventi del genere, d'altronde, costa molto), quel che ci ha sorpreso è vedere informazioni del genere di dominio pubblico. Normalmente, questo tipo di dettagli vengono comunicati in privato agli sponsor interessati agli spazi pubblicitari.

Wes Fenlon di PC Gamer ha contattato Keighley per porgli qualche domanda in merito alle tariffe e chiedergli qual è la percentuale di spazi sponsorizzati all'interno dell'Opening Night Live. Il presentatore non ha fornito risposte specifiche, chiarendo tuttavia che la maggior parte dei giochi verranno inclusi gratuitamente. Si tratta di un modus operandi condiviso anche da altri show: solitamente, da un lato ci sono i giochi scelti dai curatori (e inseriti "gratis"), dall'altro ci sono i partner desiderosi di ottenere uno spazio (ai quali viene chiesto un compenso).

Il report di PC Gamer prosegue svelando anche le tariffe richieste agli espositori fisici, che in fiera devono pagare 149,50 euro per ogni metro quadrato occupato, con degli sconti previsti a chi affitta aree superiori a 500 o 1.000 metri quadri. Esiste poi un pacchetto di 900 euro denominato "Digital Partner Package", che concede l'utilizzo del brand Gamescom nelle campagne online e partnership con piattaforme digitali come Steam.