Alan Wake 2: Resident Evil come guida per far sentire vulnerabile chi gioca

Mentre aspettiamo di vedere cosa verrà mostrato di Alan Wake 2 alla Gamescome 2023, gli sviluppatori di Remedy Entertainment hanno rilasciato un'intervista a Edge, rivelando di aver preso ispirazione da Resident Evil per dare al giocatore la sensazione di "essere più vulnerabile".

Dato che il gioco si configurerà come un survival horror a tutti gli effetti, è normale che gli sviluppatori guardino ai titoli che più spiccano all'interno del genere, finendo inevitabilmente con gli occhi puntati su una serie che ha fatto scuola, come quella di Resident Evil.

"Quanto alla prospettiva della telecamera e cose del genere, sì, abbiamo esaminato i recenti giochi di Resident Evil e ci sono dei buoni riferimenti", ha dichiarato il game director Kyle Rowley quando gli è stato chiesto se i giochi di Resident Evil fossero stati un'influenza per Alan Wake 2.

Il team di sviluppo si è domandato principalmente in che modo questo potesse aiutare a costruire il tipo di esperienza che si stava ricercando, optando infine per una componente più claustrofobica, qualcosa che potesse far sentire il giocatore più vulnerabile, dare la sensazione di nemici più fisici e pericolosi.

In passato, inoltre, Remedy ha assicurato anche che Alan Wake non punta sui jumpscare, ma anzi vuole proporsi come un horror diverso. Una dichiarazione il cui tenore è coerente con quanto condiviso con Edge.