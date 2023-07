Dhaba Land of Watermarks annunciato: il nuovo Action/RPG per PS5 in azione

Nell'ambito dell'iniziativa PlayStation China Hero Project, Sony annuncia un nuovo Action/RPG in arrivo su PlayStation 5 nel prossimo futuro: si tratta di Dhaba Land of Watermarks sviluppato da Dark Star, team noto per aver già dato in precedenza i natali a Sinner Sacrifice for Redemption.

Per l'occasione è stato diffuso anche il reveal trailer di Dhaba Land of Watermarks (nome che tuttavia potrebbe non essere quello definitivo per l'occidente), che ci permette di avere un assaggio non solo di personaggi e del mondo di gioco, ma anche dei primi stralci di gameplay che sembrano subito richiamare alla mente la tipica impostazione di un Soulslike, non solo in termini di sistema di combattimento ma anche per la caratterizzazione del level design che prevede scenari non lineari interconnessi tra loro.

Protagonista del gioco è un burattino d'argilla che assume sembianze umanoidi, che si risveglia in un mondo sull'orlo della distruzione e popolato da creature malvagie che lo stanno lentamente portando al collasso. I combattimenti saranno dunque un elemento chiave per il gioco in arrivo su PlayStation 5, sebbene per il momento non c'è nessun indizio su quando Dhaba Land of Watermarks sarà disponibile sul mercato.

Come vi è sembrato il primo trailer del nuovo progetto targato Dark Star?