Diablo 2, 'affrontare il male con il male non è peccato': il trailer con Winston Duke!

Dopo il trailer di Diablo II: Resurrected con protagonista Simu Liu, è ora tempo dell'ingresso di un secondo eroe parte del Marvel Cinematic Universe nel pericoloso universo di Sanctuarium.

Il team di casa Blizzard si è infatti divertito a coinvolgere nel secondo debutto dell'iconico titolo anche Winston Duke, interprete che ha preso parte a Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019), oltre ad altre pellicole quali Nine Days (2020) o Spencer Confidential (2020). L'attore si è prestato a registrare il trailer di lancio di Diablo II: Resurrected, inscenando una sequenza alquanto peculiare.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato vede Winston Duke intento a confessarsi ad un'autorità religiosa, per dei crimini che ancora non ha commesso. A quanto pare, però, il compulsivo desiderio di sconfiggere orde di demoni non sembra rappresentare un peccato così grave agli occhi del suo confessore! Forte dell'assoluzione ricevuta, Winston Duke pare ansioso di immergersi in Diablo II: Resurrected.



Ricordiamo che la riedizione è attesa per quest'oggi, giovedì 23 settembre, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per il futuro, Blizzard non ha escluso la possibilità di introdurre alcuni contenuti inediti in Diablo II: Resurrected.