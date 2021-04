Diablo 2, aspettando l'Alfa Tecnica: tanti screenshot tratti dai primi due atti

Mancano ormai pochissime ore all'inizio dell'Alpha Tecnica di Diablo 2 Resurrected, fissato per la giornata di domani 8 aprile. Nell'attesa, possiamo gustarci tanti nuovi screenshot tratti dalla versione di test.

I fortunati partecipanti all'Alpha Tecnica di Diablo 2 Resurrected potranno affrontare i primi due atti della campagna, ossia "L'Occhio Invisibile" e "Il segreto dei Vizjerei", nei panni dell'Amazzone, del Barbaro e dell'Incantatrice. In questo modo, potranno saggiare tutte le migliorie grafiche e gli affinamenti operati al gameplay. Se non rientrate tra i fortunati prescelti di Blizzard Entertainment (non demordete, ci saranno altri test un futuro), potete godervi gli scatti forniti dal portale PureDiablo.com, che noi abbiamo allegato in calce a questa notizia.

Le immagini mostrano chiaramente il balzo tecnico compiuto, sia nelle ambientazioni, sia per quanto riguarda gli effetti delle abilità. Il risultato, ricordiamo, è stato conseguito senza ricostruire da zero l'originale, che gira in background durante l'intera esperienza: nella versione finale di Diablo 2 Resurrected potrete passare in ogni momento all'esperienza originale e, se li avete ancora conservati, importare i vostri vecchi salvataggi di inizio secolo!