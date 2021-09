Diablo 2 non oltre i 19:9: l'Ultrawide romperebbe il gioco

A meno di due settimane dal lancio di Diablo 2 Resurrected, fissato per il 21 settembre, è arrivato un importante chiarimento di natura tecnica da parte di Blizzard Entertainment.

Il rifacimento del classico di inizio millennio, ricordiamo, non può in alcun modo essere considerato un remake: sotto la superficie, come più volte spiegato dagli sviluppatori, gira il codice originale, un espediente grazie al quale sarà persino possibile effettuare l'importazione dei salvataggi di vent'anni fa. Ciò ha tuttavia messo Blizzard e Vicarious Visions dinanzi ad alcune limitazioni che non sono state in grado di aggirare: è stato confermato, ad esempio, che Diablo 2 Resurrected non supporterà la visualizzazione ultrawide a 21:9. Il motivo? Romperebbe il gioco.

Blizzard se n'è accorta analizzando i dati raccolti durante la Technical Alpha di Diablo 2 Resurrected dello scorso aprile. Il Community Manager PezRadar ha dichiarato: "Durante i test, abbiamo identificato delle limitazioni. Ad esempio, l'IA falliva nell'identificare i giocatori e a lanciare i suoi attacchi. Inoltre, gli utenti con i monitor 21:9 potevano ingaggiare dei nemici oltre i limiti pensati per l'originale. In uno scenario in cui vengono attaccati dei nemici con una classe abile dalla distanza, i giocatori con i monitor 21:9 potevano colpire e sconfiggere gli avversari visualizzati in quello spazio extra, senza che questi fossero capaci di reagire".

Per questo motivo, per proteggere l'integrità del gioco e offrire le medesime opportunità a tutti i giocatori indipendentemente dal tipo di monitor in possesso, il supporto alla risoluzione Ultrawide (21:9) è stato rimosso. I giocatori dotati di display di questo tipo potranno beneficiare di un aspect ratio massimo di 19:9, che rappresenta la distanza massima prevista dal codice originale, oltre la quale si innescherebbero le limitazioni di cui sopra. Ai lati dell'immagine verranno visualizzate delle vignette.