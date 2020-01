Diablo 2: ecco le prime immagini della Remaster fan made creata con una IA Neurale

Nell'impaziente attesa che Blizzard annunci la data di lancio di Diablo 4 e ci mostri delle nuove scene di gameplay, gli appassionati dell'action ruolistico della casa di Irvine si organizzano per attualizzare il comparto grafico di Diablo 2 con una Remaster fan made.

Il cuore pulsante del progetto curato dal modder conosciuto come "zomprd" è ESRGAN, una IA Neurale dotata di un algoritmo "intelligente" che viene utilizzato per aumentare la risoluzione di vecchie immagini scarsamente definite o, come nel caso specifico, delle texture e delle sprite bidimensionali di giochi del passato nati per essere fruiti su schermi televisivi e monitor PC non-HD.

I risultati ottenuti con questa tecnica, soprattutto se applicata allo sviluppo videoludico, non superano quasi mai in qualità il lavoro svolto da designer e programmatori, eppure hanno l'indubbio vantaggio di essere estremamente veloci e alla portata di tutti. Non è un caso se in rete impazzano progetti simili come quello portato avanti da chi ha voluto rimasterizzare in HD 150 giochi Nintendo 64.

In calce alla notizia trovate delle immagini esplicative che illustrano i miglioramenti grafici promessi dall'autore della Remaster fan made di Diablo 2, il cui lancio come Texture Pack HD è previsto in un periodo non meglio precisato del 2020 su PC e in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco.