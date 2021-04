Diablo 2 Resurrected: alcune novità ispirate alle mod del titolo originale

Nel tentativo di aggiornare al meglio un classico come Diablo II ai tempi moderni, Blizzard introdurrà alcuni elementi inediti all'interno dell'attesa edizione Resurrected prevista per il 2021. E alcuni spunti per le novità ludiche del gioco sono stati presi direttamente dal panorama mod del titolo originale.

Rob Gallerani, lead designer di Diablo II Resurrected, spiega i motivi che hanno spinto gli autori verso questa scelta: "Quando ci siamo approcciati a questa nuova versione, volevamo decisamente rendere il gioco più accessibile, ma non più facile", afferma. E per riuscire nell'intento hanno osservato con attenzione che tipo di mod i giocatori hardcore di di Diablo II continuano ad usare ancora oggi: "È come se fosse una piacevole cartina di tornasole sapere queste cose, tipo 'oh, questo pubblico, il pubblico hardcore, apprezza questo tipo di cose'".

Nell'alfa tecnica di Diablo II Resurrected si può notare un primo esempio di novità presa da una mod: i giocatori possono adesso utilizzare un'area quadrata di dimensioni 10x10 dove riporre le proprie scorte, più larga rispetto a quella presente nel Diablo II base e ripresa da una mod molto popolare: PlugY, The Survival Kit. Resurrected adotterà una simile griglia non perché PlugY l'ha introdotta per prima, ma perché è un qualcosa che ha avuto ampi consensi tra i giocatori di lunga data. Secondo Gallerani non si tratta tanto di copiare i modder, quanto di capire quali feature sono state le più introdotte ed utilizzare tramite tali mod. "È semplicemente bello guardare come il genere è maturato, e come questi giocatori sono abituati a giocare il titolo", conclude il designer.

Diablo II Resurrected arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Switch. Nel nostro provato di Diablo 2 Resurrected relativo all'alfa tecnica vi raccontiamo quali impressioni ci ha fatto. A tal proposito, l'alfa tecnica di Diablo 2 Resurrected è stata crackata su PC.