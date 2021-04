Diablo 2 Resurrected Alfa Tecnica: l'Amazzone semina distruzione in due ore gameplay

Blizzard ha finalmente dato il via all'Alfa Tecnica di Diablo 2 Resurrected, il primo di una serie di test che interesseranno la riedizione dell'iconico hack 'n' slash da qui all'uscita fissata nel corso del 2021.

La compagnia di Irvine ha distribuito un numero limitato di inviti ai giocatori PC, compreso al nostro Alessandro Bruni, che s'è lanciato senza alcuna esitazione sui campi di battaglia demoniaci nei panni dell'Amazzone, una delle tre classi incluse nell'Alfa Tecnica. Oltre alla combattente Askari proveniente dalle Isole Skovos, è possibile impersonare anche il Barbaro, che assieme al "popolo spezzato" risiede ai piedi del Monte Arreat, e l'Incantatrice, appartenente ad un antico ordine di maghe in cerca delle forme più pure di magia. Il nostro prode redattore ha mosso i primi passi nell'Atto 1 di Diablo 2 (nell'Alfa è incluso anche l'Atto 2), mostrandoci gli aggiornamenti grafici operati da Blizzard, il selettore che permette di passare alla grafica originale in qualsiasi momento e gli affinamenti interessano il gameplay.

L'Alfa Tecnica proseguirà fino alle 19:00 di lunedì 12 aprile. L'uscita di Diablo 2 Resurrected è prevista anche su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso dell'anno.