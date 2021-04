Diablo 2 Resurrected: l'Alfa Tecnica è stata crackata su PC

A pochi giorni dalla chiusura della prima fase di prova dell'hack 'n' slash, l'Alfa Tecnica di Diablo 2 Resurrected è stata crackata nella sua versione PC, come riportato dai colleghi di Dark Side of Gaming.

Questo significa che anche i giocatori che non hanno ricevuto il proprio invito a provare l'Alfa Tecnica a numero chiuso potrebbero sfruttare questo mezzo, illecito, per testare alcune delle novità a cui Blizzard Entertainment sta lavorando per la rinascita del suo storico titolo. Naturalmente, eviteremo di pubblicare qui collegamenti alla versione piratata, né andremo a spiegare il procedimento per riuscire a lanciare l'Alfa in modalità offline.

L'Alfa Tecnica di Diablo 2 Resurrected ha permesso agli utenti di selezionare liberamente tra tre classi differenti: l'Amazzone, una combattente Askari proveniente dalle Isole Skovos, il Barbaro, abitante dei Monti Arreat, e l'Incantatrice, facente parte di un antico e potente ordine di maghe ora in cerca delle forme più pure di magia.

Anche noi di Everyeye.it ci siamo tuffati nell'Alfa Tecnica della versione aggiornata dell'hack 'n' slash, con il nostro Alessandro Bruni che ha mostrato ben due ore di gameplay di Diablo 2 Resurrected. Blizzard sta restaurando il suo gioco attraverso il suo nuovo engine 3D, ma è presente tra le impostazioni un selettore per passare alla grafica classica.