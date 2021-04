Diablo 2 Resurrected e Alfa Tecnica: multiplayer e console in programma, parla Blizzard

A breve distanza dall'annuncio dell'imminente inizio dell'Alfa Tecnica di Diablo 2 Resurrected su PC, il team di Blizzard offre ulteriori informazioni sul calendario di avvicinamento alla pubblicazione del gioco.

In particolare, la software house rassicura i giocatori che non sono stati selezionati per prendere parte a questa prima prova su strada della remastered. In futuro, si promette, vi sarà infatti almeno un'altra occasione per proporsi come partecipanti ad un test del nuovo Diablo 2 Resurrected. Blizzard dedica inoltre i propri pensieri anche al vasto pubblico di utenti console in attesa di poter provare il titolo. Nonostante l'esordio del gioco sia atteso anche su Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, la prima Alfa Tecnica è stata infatti riservata al mondo PC. Circostanza che muterà con il prossimo Play Test, che vedrà inclusi anche gli appassionati attivi su hardware Sony, Microsoft e Nintendo.



Come già anticipato, Blizzard ribadisce inoltre che in futuro si svolgerà anche una fase di test del multiplayer di Diablo II Resurrected. L'Alfa Tecnica, tuttavia, sarà limitata ai soli contenuti single player in virtù delle esigenze tecniche del team di sviluppo. I giocatori in attesa di tornare a dedicarsi al comparto multigiocatore di Diablo II dovranno dunque pazientare ancora per qualche tempo.