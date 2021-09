Diablo 2 Resurrected: l'Amazzone scatena la sua furia contro le orde demoniache

Con Diablo 2 Resurrected che è sempre più vicino alla sua uscita, fissata per il 23 settembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, Blizzard continua a pubblicizzare al meglio l'atteso ritorno del grande classico degli hack & slash offrendo un nuovo sguardo alle varie Classi disponibili nel gioco.

Dopo aver mostrato in azione il Paladino di Diablo 2 Resurrected, tocca ora all'Amazzone dare sfoggio di tutta la sua furia incontenibile, sfogata contro le creature demoniache di Sanctuarium nel nuovo gameplay trailer della durata di 40 secondi intensi. L'Amazzone si distingue per essere una Classe molto versatile, utile per il combattimento ravvicinato ma che offre il suo meglio dalle lunghe distanze grazie al suo talento con arco e frecce, che può incantare per conferire loro poteri magici in grado di arrecare ingenti danni a nemici multipli. Non solo: la potente guerriera affronta le ostilità anche facendo ricorso a giavellotti, potendo così combattere sia da lontano che a un passo dai demoni prossimi a divenire sue vittime.

Oltre all'Amazzone e al già citato Paladino, ricordiamo che Diablo 2 Resurrected permette di giocare anche nei panni del Druido, del Barbaro, dell'Assassina, del Negromante e dell'Incantatrice. In attesa del debutto del gioco potete intanto leggere il nostro provato della Beta di Diablo 2 Resurrected per avere un quadro ancora più chiaro su questo grande ritorno.