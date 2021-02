Diablo 2 Resurrected annunciato con un trailer per PC, PlayStation, Xbox e Switch

Sebbene fosse già stato anticipato dai numerosi leak delle scorse ore, l'annuncio di Diablo 2 Resurrected, versione riveduta e aggiornata del classico di inizio millennio della casa di Irvine, ha ugualmente rappresentato uno dei momenti più entusiasmanti della BlizzConline.

Diablo 2: Resurrected è la versione rimasterizzata del action GDR lanciato originariamente nel 2000. La storia mette i giocatori sulle tracce del misterioso Oscuro Viandante, invitandoli a combattere i servitori dell'inferno per scoprire il destino dei Primi Maligni Diablo, Mefisto e Baal. Questa nuova edizione del gioco offrirà una grafica rimasterizzata in grado di spingersi alla risoluzione 4K a 60fps su PC, PS5 e Xbox Series X, un ribilanciamento di mostri, eroi, oggetti e incantesimi. Nel pacchetto saranno incluse le classi Amazzone, Assassina, Negromante, Barbaro, Paladino, Incantatrice e Druido, e anche l'espansione Diablo 2: Lord of Destruction, che accompagna i giocatori attraverso caverne di ghiaccio fino alla gelida vetta del Monte Arreat.

L'uscita di Diablo 2 Resurrected verrà lanciato nel corso del 2021 su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con tanto di supporto alla progressione cross-piattaforma. Il lancio sarà preceduto da un'Alpha Tecnica alla quale è possibile iscriversi a questo indirizzo.