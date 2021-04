Diablo 2 Resurrected: arriva l'Alfa Tecnica! Ecco la data di inizio e i contenuti

Dopo aver messo in guardia gli utenti sui pericoli per gli inviti truffa all'Alpha di Diablo 2 Resurrected, Blizzard informa gli appassionati di essere ormai pronta aprire i server per l'Alfa Tecnica della prima, importante fase di testing per la riedizione current-gen del capolavoro action ruolistico.

L'azienda californiana spiega che l'Alfa Tecnica della remaster di Diablo 2 sarà disponibile dall'8 aprile e che, da oggi e fino a questo venerdì, un numero limitato di giocatori che ha effettuato su PC la pre-registrazione ai test riceverà un invito per partecipare alla prova.

Oltre alla grafica rimasterizzata in risoluzione 4k fino a 2160p e alle migliorie legate al comparto ludico, i tester avranno accesso a una generosa porzione dei contenuti previsti nella versione finale del kolossal action GDR.

Chi vorrà raccogliere l'eredità dell'Oscuro Viandante potrà cimentarsi nelle sfide offerte dall'Atto I "L'Occhio Invisibile" partendo dal Campo delle Scolte, per poi dirigersi verso gli assolati deserti che dominano i paesaggi della città di Lut Gholein nell'Atto II "Il segreto dei Vizjerei". Le Classi personaggio accessibili nell'Alfa Tecnica del "nuovo" Diablo 2 saranno l'Amazzone, il Barbaro e l'Incantatrice.

Blizzard precisa inoltre come l'Alfa Tecnica dell'8 aprile sarà solo il primo test: l'intenzione della compagnia americana è infatti quella di "lanciare almeno un altro test in futuro", anch'esso con la partecipazione degli appassionati che vorranno provare in anteprima il titolo nell'impaziente attesa dell'uscita ufficiale di Diablo 2 Resurrected su PC (tramite Battle.net), Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.