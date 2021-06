Diablo 2 Resurrected arriva a settembre, Open Beta per chi preordina il gioco

Dall'Xbox & Bethesda Game Showcase dell'E3 2021 arriva un'importante conferma per Diablo II Resurrected: l'attesa remastered del classico firmato Blizzard farà infatti il suo esordio il prossimo 23 settembre e sui sistemi Microsoft sarà disponibile sul Game Pass subito dal Day One.

L'edizione rimasterizzata di Diablo II, un classico intramontabile degli Action/RPG di stampo Hack 'n Slash che fece il suo esordio nel lontano 2000 su PC, offrirò visuali completamente rinnovate ma al tempo stesso fedeli allo stile del gioco originale, mantenendo intatto il gameplay che lo ha reso amatissimo tra i fan del genere. Garantito il supporto ai 4K e i 60fps stabili, la cross progression e il multiplayer cooperativo fino a 8 giocatori contemporaneamente. In aggiunta, per tutti coloro che preordineranno il gioco, è prevista una Open Beta per il gioco che si terrà ad agosto, un mese prima del debutto della versione completa.

Ricordiamo che Diablo II Resurrected sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Recentemente in molti si sono domandati se Diablo II Remastered sarà più facile dell'originale, con Blizzard che ha però assicurato di voler restare quanto più possibile fedeli al titolo del 2000 anche in termini di grado di sfida. Se volete scoprire ulteriori dettagli eccovi il nostro provato di Diablo II Resurrected.