Diablo 2 Resurrected, arrivano le code per il login: update disponibile su PC e PS4

Con l'ultimo aggiornamento di Diablo II: Resurrected, il team di Blizzard è intervenuto sui problemi di crash riscontrati dagli utenti nella riedizione dell'Action RPG.

Ora, un nuovo aggiornamento mira invece a migliorare l'esperienza di accesso al gioco, intaccata dai frequenti problemi ai server di Diablo II: Resurrected. La software house ha infatti pubblicato a tal scopo la patch 10.15 del titolo, ora disponibile per il download sia su PC sia su console old gen di casa Sony.

Con l'update, Blizzard introduce un sistema di code per il login su Diablo II: Resurrected, volto a gestire i periodi di intenso traffico. Quest'ultimo si presenterà dunque solamente in alcune finestre temporali, tramite una schermata dedicata che apparirà all'avvio del gioco. Tramite il nuovo sistema, i giocatori potranno sapere quale posizione occupano all'interno della coda. Qualora ritenessero l'attesa eccessiva, gli utenti potranno decidere di abbandonare la coda e scegliere l'opzione "Escape" per giocare offline e immediatamente a Diablo II: Resurrected.



Al momento, l'aggiornamento 10.15 dell'Action RPG è disponibile soltanto su PC e su PlayStation 4. Blizzard informerà il pubblico a seguito della pubblicazione dell'update su PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Gli utenti Nintendo Switch dovranno attendere più a lungo, in virtù del differente processo di approvazione delle patch adottato dal colosso di Kyoto.