Diablo 2 Resurrected: arrivano i test di risoluzione e framerate su PS5 e Xbox Series X

A distanza di qualche giorno dal debutto di Diablo 2 Resurrected, alcuni utenti hanno effettuato alcuni test sulla versione del gioco per console di ultima generazione al fine di comprendere tutti i dettagli su risoluzione e framerate.

Attivando la modalità Prestazioni, che permette di giocare a 60 fotogrammi al secondo, il gioco gira ad una risoluzione dinamica sia su Xbox Series X che su PlayStation 5. In questo caso il tetto massimo è 2560×1440, ma in alcune situazioni la risoluzione scende fino a 1706×960. Quando la conta dei pixel è inferiore ai 1440p il gioco utilizza una sorta di temporal upsampling che permette di raggiungere artificialmente la risoluzione massima di questa modalità grafica e migliorarne la resa visiva. Il discorso è diverso per la modalità Qualità, la quale sacrifica la fluidità per aumentare la risoluzione, il cui range varia in questo caso dai 1440p al 4K (2160p) ed utilizza sempre la tecnica del temporal upsampling per raggiungere i 4K anche quando la risoluzione di rendering è inferiore.

