Diablo 2 Resurrected in arrivo entro la fine del 2020? Un report infiamma le speranze

Mentre si attendono ulteriori novità sul gameplay di Diablo IV, emergono interessanti indiscrezioni su di un possibile ritorno sul mercato dell'apprezzato Diablo II.

A riportare la possibile anticipazione è il portale videoludico francese ActuGaming, che riferisce di aver appreso dettagli in merito da proprie fonti, in seguito allo svolgersi dell'ultimo meeting finanziario di Activision Blizzard. La software house, si riferisce, avrebbe in programma di dare nuova vita a Diablo II, tramite la pubblicazione di una versione rimasterizzata del gioco. Quest'ultima dovrebbe prendere il nome di Diablo II Resurrected, con una pubblicazione attesa entro la fine del 2020, nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno. La data di uscita, si specifica, potrebbe però essere oggetto di slittamenti in relazione alla futura evoluzione della crisi sanitaria globale.



Ad occuparsi del progetto, prosegue ActuGaming, sarebbero gli sviluppatori di Vicarious Vision. I lavori su Diablo II Resurrected avrebbero preso il via presso la software house immediatamente dopo il completamento dei lavori sulla trilogia di Crash Bandicoot. Tra le motivazioni alla base della scelta di riproporre il gioco, vi sarebbe la volontà di incrementare la conoscenza del brand presso i giocatori, in vista del futuro lancio di Diablo IV. Nessuna indiscrezione specifica ha coinvolto il possibile reveal del gioco.



Come di consueto, vi ricordiamo che stiamo parlando di informazioni che allo stato attuale dei fatti non possono essere verificate e devono dunque essere interpretate con la dovuta precauzione.