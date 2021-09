Diablo 2 Resurrected: l'Assassina mostra le sue letali abilità

Si conclude la carrellata di trailer dedicati alle singole Classi disponibili in Diablo 2 Resurrected, l'attesa edizione rimasterizzata dell'iconico Action/RPG hack 'n slash. Adesso è il turno dell'Assassina, protagonista del nuovo trailer diffuso da Blizzard attraverso i propri canali social.

L'Assassina venne originariamente aggiunta nell'espansione Lord of Destruction del titolo originale, e ancora oggi si rivela un personaggio letale grazie alle sue abilità nelle arti marziali e nella capacità di creare pericolose trappole per i nemici. Oltre ad essere rapida nei movimenti, è inoltre dotata di diverse abilità oscure di grande impatto che le permettono di poter infliggere seri danni anche alle creature demoniache più distanti. L'Assassina si rivela quindi una Classe molto versatile ed efficiente davanti ad ogni situazione.

In precedenza Blizzard ha mostrato anche il trailer del Negromante di Diablo 2 Resurrected. Tra gli altri personaggi giocabili troviamo infine il Druido, il Barbaro, il Paladino e l'Incantatrice. Ricordiamo che Diablo 2 Resurrected farà il suo esordio il 23 settembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Di recente è stato inoltre spiegato che Diablo 2 Resurrected non supporterà la visualizzazione ultrawide: stando a quanto scoperto dagli sviluppatori, infatti, tale impostazione romperebbe il gioco ed è stata quindi rimossa.