Diablo 2 Resurrected: l'attore di Shang-Chi è il protagonista del trailer di lancio

Credi che l'unico modo per sconfiggere l'oscurità sia quello di calarti in essa?", chiede un sacerdote a Simu Liu in un confessionale. La risposta è perentoria: "Sì, lo credo.

L'attore cinese, divenuto incredibilmente famoso per aver interpretato il ruolo del Shang-Chi nel più recente dei film Marvel - Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli - è il protagonista del trailer di lancio di Diablo 2 Resurrected, che Blizzard Entertainment ha ben pensato di girare in live action. Il filmato, che potete visionare comodamente in cima a questa notizia, anticipa il sempre più imminente ritorno del male, fissato per giovedì 23 settembre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e ovviamente PC. Questo filmato in live action arriva pochi giorni dopo il trailer cinematografico di Diablo 2 Resurected, che in pieno stile Blizzard si è rivelato essere altamente spettacolare.

Diablo 2 Resurrected, per chi non lo sapesse, è una riedizione costruita sull'ossatura del classico di inizio millennio: nonostante la grafica e la tecnologia migliorate, con tanto di supporto alla risoluzione 4K, al framerate di 60fps e alla progressione cross-piattaforma, non può essere considerato un remake, dal momento che gira sul codice originale. I giocatori potranno di importare i salvataggi di vent'anni fa e passare in ogni momento alla visualizzazione con gli sprite!