Diablo 2 Resurrected Beta: come effettuare il reset di abilità e statistiche

Siete tra i fortunati possessori di un codice per l'accesso anticipato alla Beta di Diablo 2: Resurrected oppure siete curiosi di approfondire le meccaniche del remake ad opera di Blizzard in vista dell'apertura dei server a tutti i giocatori? Ecco allora alcuni consigli su come effettuare un reset della build.

Eliminando i nemici e completando missioni, infatti, i giocatori di Diablo 2: Resurrected possono accumulare esperienza e salire di livello, così da sbloccare punti abilità da spendere nello skill tree per sbloccare e migliorare le abilità oppure da investire nella schermata dei parametri per migliorare alcune statistiche del personaggio. Nel caso in cui doveste rendervi conto che la build che state mettendo su non è delle più efficaci, sappiate che anche nella Beta è possibile azzerare tutti i punti spesi con l'obiettivo di ridistribuirli e creare così un personaggio più adatto al vostro stile di gioco o che sia in grado di sfruttare meglio l'equipaggiamento che indossa.

Il primo metodo disponibile nel gioco per effettuare questo passaggio consiste nel dialogare con Azara nell'accampamento iniziale e selezionare come opzione di dialogo "Azzera caratteristiche/abilità". Questa opzione non sarà disponibile all'avvio della Beta e si sbloccherà solo dopo aver completato la primissima quest, ovvero quella che vi verrà assegnata proprio da Azara e che potrà essere portata a termine liberano un dungeon dai mostri che lo popolano. Sappiate che il numero di volte che i giocatori possono utilizzare questa opzione di dialogo è limitata ad una volta per difficoltà, quindi riflettete bene prima di procedere con il reset.

In alternativa, potete procedere con tutti i reset che volete grazie ai Segni dell'Assoluzione, una sorta di gettoni che si possono costruire presso il Cubo di Horadrim e con i quali si può eseguire il reset di abilità e caratteristiche. Per poter creare un Segno dell'Assoluzione avrete bisogno di quattro diversi tipi di Essenza, oggetti lasciati cadere dai boss finali di ogni atto solo se si gioca alla difficoltà Inferno o superiore.