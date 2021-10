Diablo 2 Resurrected: Blizzard spiega le cause dei problemi ai server

Nel corso delle ultime ore il forum ufficiale di Activision Blizzard si è aggiornato con un lunghissimo post attraverso il quale il team di sviluppo ha spiegato quali sono le motivazioni che stanno generando le tanto chiacchierate problematiche ai server di Diablo 2 Resurrected.

Sembrerebbe che l'impossibilità di accedere alle funzionalità online del gioco e la parziale perdita dei progressi non siano dovute ad un solo motivo, ma ad una serie di circostanze che si sono verificate contemporaneamente e per le quali i server sono collassati. La principale causa dei problemi sarebbe stata l'elevata affluenza di utenti, tanto numerosi da non permettere ai server di reggere e provocare così problemi per chi voleva avviare il gioco o per chi in quelle ore aveva effettuato l'accesso e stava giocando online. Non sono poi mancati errori con le copie di backup dei database regionali, motivo per il quale molti hanno definitivamente perso alcuni progressi. Parte dei problemi è poi dovuta alla presenza nel gioco del cosiddetto Legacy Code, ovvero porzioni di codice della versione originale del titolo che vanno in conflitto con tutto ciò che è stato introdotto nella remastered.

Stando alle parole degli sviluppatori, le recenti problematiche hanno permesso al team di comprendere come limitare che ciò accada nuovamente in futuro tramite l'introduzione di code per l'accesso, di un sistema che limiti il numero di azioni compiute dal database e di una ristrutturazione di alcuni servizi.

In attesa di scoprire se queste migliorie avranno un impatto positivo sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Diablo 2 Resurrected.