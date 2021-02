Diablo 2 Resurrected, il capolavoro ritorna in gran forma: tutti i dettagli in video!

Dopo un significativo susseguirsi di rumor e indiscrezioni, dal palco della BlizzCon Online 2021 è infine giunta la conferma definitiva: Diablo II è pronto a risorgere!

In occasione della manifestazione videoludica, Blizzard Enertainment ha infatti ufficialmente presentato il primo trailer di Diablo II: Resurrected, versione rimasterizzata del capolavoro esordito su PC nell'ormai lontano 2000. Ora, il classico ritorna in azione dopo essere stato temprato dalle fiamme dell'inferno. Un comparto tecnico aggiornato e la possibilità di sfruttare la tecnologia del cross-save, la produzione giungerà a calcare gli universi PC e console nel corso del 2021. Numerose le piattaforme supportate, tra Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.



Manca al momento una data di lancio precisa, ma è stato confermato che presto sarà proposta ai giocatori una prima Alfa Tecnica di Diablo II: Resurrected su PC. In attesa di poter dunque testare in prima persona la bontà del lavoro di aggiornamento messo in atto da Blizzard, il nostro Alessandro Bruni si è avventurato tra le roventi fiamme della produzione, con l'obiettivo di carpire ogni dettaglio sino ad ora diffuso sul progetto. Non poteva mancare un'incarnazione video delle sue scoperte: trovate dunque un filmato dedicato a tutti i dettagli su Diablo II: Resurrected direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!