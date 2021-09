Diablo 2 Resurrected celebrato con un brano metal di Mark the Hammer e Cristina Scabbia

Come avete salutato il ritorno del male con Diablo 2 Resurrected? Probabilmente non alla maniera di Mark the Hammer e Cristina Scabbia dei Lacuna Coil, che hanno collaborato per realizzare un brano metal ispirato al classico senza tempo di Blizzard Entertainment.

Il brano, intitolato Start Again, è reso ancor più memorabile dalla storia della sua realizzazione: quando sono stati contattati da Blizzard Entertainment, Marco "Mark the Hammer" Arata e Cristina Scabbia erano entrambi in vacanza, lontani l'uno dall'altra... nonostante questi problemi "geografici", i due sono ugualmente riusciti a realizzare la canzone che potete ascoltare in cima a questa notizia.

Il testo, scritto da Cristina Scabbia (qui presente anche come performer) è ispirato alla poesia "The Initiate", una composizione in due parti inclusa nei manuali di Diablo e Diablo II, mentre l'arrangiamento rock-metal realizzato da Mark the Hammer rappresenta un tributo alla colonna sonora di Diablo e Diablo II "Tristram Village".

Cosa ne pensate della canzone? Diablo 2 Resurrected, ricordiamo, è ora disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. In attesa della recensione che arriverà nei prossimi giorni dopo un test approfondito, potete leggere le nostre prime impressioni sul gameplay di Diablo 2 Resurrected.