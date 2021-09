Diablo 2 Resurrected: come attivare la modalità grafica classica rètro

Diablo 2 Resurrected è finalmente arrivato. I massacri fantasy del gioco di ruolo Blizzard tornano su PC e console in forma smagliante grazie alla rimasterizzazione grafica. Tuttavia è possibile tornare in qualsiasi momento al livello tecnico del gioco originale in pochi, semplici passi: scopriamo come fare.

Diablo 2 Resurrected: come attivare la grafica Classica

Anzitutto il passaggio tra un'opzione e l'altra non apporterà alcuna modifica al gameplay, limitandosi a riportare l'esperienza visiva originale di Diablo 2. Se siete su PC vi basterà aprire il menu e selezionare l'opzione "Classica" che trovate in alto a destra del vostro schermo. Ancora più immediata è la scorciatoia permessa dal tasto G, la quale vi consentirà di cambiare velocemente le due modalità in qualsiasi momento della partita.

Su console le cose non sono più complicate. Si può tornare alla grafica originale non solo attraverso il menù Opzioni, ma anche semplicemente premendo allo stesso tempo L2 + Touchpad su PS4 e PS5, LT + Visualizza per Xbox, ZL + Select su Nintendo Switch (a proposito dell'ibrida giapponese, ecco le parole di Blizzard sulla versione Switch di Diablo 2 Resurrected)

Niente da fare invece per i 21:9, il team di sviluppo ha spiegato perché il supporto supporto Ultrawide romperebbe Diablo 2 Resurrected. Questa mancanza non penalizza tuttavia la nuova edizione dell'iconico Action/RPG hack 'n slash, godibile ancora oggi esattamente come all'epoca anche sul fronte visivo.