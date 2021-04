Diablo 2 Resurrected: come funziona l'Alfa Tecnica? Requisiti, contenuti e classi

Sta per partire l'Alfa Tecnica di Diablo 2 Resurrected che andrà avanti fino al 12 aprile, ma come fare per partecipare? Blizzard ha chiarito che la selezione dei partecipanti avverrà in maniera casuale, i giocatori selezionati riceveranno una email con tutte le istruzioni per partecipare.

In realtà per questa prima Alfa Tecnica i giochi sembrano ormai fatti ma potete comunque iscrivervi sul sito di Diablo 2 cliccando sul grande pulsante con la scritta "Iscrizione all'Alfa Tecnica", nota bene: "cliccando sul pulsante d'iscrizione, acconsenti a ricevere notizie e offerte speciali da Blizzard Entertainment. Non è garantito l'accesso all'alfa tecnica e a possibili test futuri."

Blizzard ha già annunciato ulteriori test più avanti nel corso dell'anno, noi vi consigliamo dunque di iscrivervi per avere la possibilità di essere selezionati per le future sessioni Alfa e Beta. L'Alfa Tecnica di Diablo 2 Resurrected vi permetterà di accedere all'Atto 1 L'Occhio Invisibile e all'Atto 2 Il Segreto dei Vizjerei utilizzando le classi Amazzone, Barbaro e Incantatrice.

L'Alfa Tecnica partirà il 9 aprile e andrà avanti fino alle 19:00 del 12 aprile, i giocatori potranno registrare o trasmettere in streaming le proprie partite, l'Alfa sarà incentrata sul single player e non ci saranno contenuti pensati per il multigiocatore. La prova sarà disponibile unicamente su PC ma test su console sono previsti per i prossimi mesi.

Tutti i progressi raggiunti non verranno mantenuti e non sarà possibile importare i salvataggi di Diablo 2 nell'Alfa, operazione invece consentita nel gioco completo. Questa versione di prova supporterà i controller su PC ma Blizzard fa sapere che si tratta di una feature ancora in sviluppo e che non rispecchierà dunque la qualità finale dell'esperienza. Infine, uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati di Diablo 2 Resurrected:

Requisiti Minimi

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i3-3250/AMD FX-4350

GPU: NVIDIA GTX 660/AMD Radeon HD 7850

Memoria: 8 GB RAM

Spazio su disco: 30 GB

Requisiti Consigliati

OS: Windows 10

Processore: Intel Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT

Memoria: 16 GB RAM

Spazio su disco: 30 GB

Diablo 2 Resurrected è ancora privo di una data di uscita, Blizzard si è limitata a ribadire che il gioco arriverà nel 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.