Diablo 2 Resurrected: come iscriversi all'Alfa Tecnica su PC

In concomitanza con l'anticipato annuncio di Diablo 2 Resurrected in occasione della cerimonia d'apertura della BlizzCon 2021, Blizzard ha anche aperto le iscrizioni ad un test in arrivo prossimamente.

Parliamo della Technical Alpha, la quale si terrà esclusivamente su PC e non sarà disponibile automaticamente per coloro che preordineranno il gioco su una qualsiasi piattaforma. Per poter partecipare alla sessione di prova del gioco occorre infatti registrarsi sul sito ufficiale tramite una procedura molto semplice e veloce. Per avere la possibilità di essere selezionati basta effettuare l'accesso con il proprio account Blizzard sul sito ufficiale di Diablo 2 Resurrected e cliccare sul grosso pulsante "Iscrizione all'Alfa Tecnica". Se tutto è andato a buon fine, vi apparirà a schermo una scritta di colore verde con la seguente dicitura "Grazie! Abbiamo registrato la tua iscrizione all'alfa tecnica di Diablo II: Resurrected".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che l'edizione rimasterizzata in alta definizione del celebre titolo Blizzard arriverà sugli scaffali di tutti i negozi nel corso del 2021 per le seguenti piattaforme PC (tramite Battle.net), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.