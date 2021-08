DIablo 2 Resurrected: come ottenere gratis l'accesso anticipato alla Beta

Come ormai ben saprete, tra qualche giorno arriverà l'Open Beta di Diablo 2 Resurrected e tutti i giocatori potranno provare il rifacimento del titolo Blizzard su qualsiasi piattaforma supportata per un breve lasso di tempo.

Al momento, infatti, i server sono aperti solo per chi ha preordinato il gioco ma esiste un metodo molto semplice che consente di accedere all'Early Access della Beta su PC. La promozione in questione è legata ai Twitch Drops, ovvero le ricompense che si possono ottenere gratuitamente sulla piattaforma legata allo streaming di Amazon. Visitando la pagina del portale nella quale è presente l'elenco completo delle promo attive è possibile notare anche la presenza di Diablo 2 Resurrected: aprendo la relativa scheda si può effettuare il collegamento tra il vostro account Battle.net e il profilo Twitch. Una volta connessi i due account non dovete fare altro che guardare una qualsiasi diretta nella quale si gioca l'Early Access della Beta di Diablo 2 Resurrected, assicurandovi che vi sia il tag "Drop abilitati". Per ottenere l'accesso alla Beta dovete guardare un totale di due ore e trenta minuti di streaming, non necessariamente presso lo stesso canale e nel periodo compreso tra le ore 19:00 del 13 agosto 2021 e le ore 21:00 di oggi, sabato 14 agosto 2021.

Avete quindi solo poche ore per procedere al completamento del semplice requisito utile per poter giocare la versione di prova del titolo Blizzard. A prescindere che siate partecipanti dell'Open Beta o abbiate ricevuto un ticket per l'Accesso Anticipato, i server di questa versione chiuderanno alle ore 19:00 del fuso orario italiano il prossimo 23 agosto 2021. Raggiunto l'obiettivo, potrete cliccare sul tasto "Riscatta" nell'inventario di Twitch per poi trovare la Beta disponibile su Battle.net.

Vi ricordiamo che durante la fase Beta di Diablo 2 Resurrected è anche possibile testare con mano il multigiocatore e la progressione multipiattaforma tra PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Per quello che riguarda invece la versione definitiva del titolo, l'uscita è fissata al prossimo 23 settembre 2021 su tutte le piattaforme citate sopra e su Nintendo Switch.