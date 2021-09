Diablo 2 Resurrected, contenuti inediti in fase post lancio: il team ha già molte idee

Mentre i Demoni di Sanctuarium tornano a marciare nel Cinematic Trailer di Diablo II Resurrected, il team di Blizzard apre la strada ad una prospettiva decisamente interessante.

Nel corso di una recente intervista, lo Studio Design Director di Vicarious Visions, Rob Gallerani, ha infatti anticipato che nella fase post lancio la remastered potrebbe accogliere diversi contenuti inediti. Nel discutere di tale eventualità, l'autore videoludico è stato però piuttosto sibillino, lasciando intendere che prima che l'idea possa prendere piede, sarà necessario qualche tempo.

"Volevamo costruire delle fondamenta assolutamente solide, prima di iniziare a discutere di un terzo o quarto piano per questo edificio. - ha chiarito Rob Gallerani - Se avessimo commesso degli errori nel ricreare ciò che era il nucleo originale del gioco, nulla di qualsiasi altra cosa avessimo realizzato avrebbe avuto un senso. Senza dubbio, abbiamo tantissime idee, ma per il momento stiamo aspettando di essere certi di aver reso al meglio l'essenza del gioco. Una volta che il titolo sarà disponibile, vedremo cosa possiamo fare in merito a nuove rune, nuovi oggetti, operazioni di bilanciamento e altre cose simili".



Per il momento, dunque, il team di sviluppo non si sbilancia definitivamente, ma da quanto dichiarato sembra che l'aggiunta di nuovi contenuti nella remastered sia ben più di una remota eventualità. In attesa di saperne di più, ricordiamo che Diablo II: Resurrected è tra i moltissimi giochi in uscita questa settimana.