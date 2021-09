Diablo 2 Resurrected: cos'è e come funziona il Magic Find

Il Magic Find è uno degli elementi più stimolanti di Diablo II. La versione Resurrected metterà vecchi e nuovi giocatori nuovamente alle prese con questo particolare parametro: vediamo come funziona.

Diablo II Resurrected arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox ONE, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 23 settembre. Il classico Blizzard (qui l'epico cinematic trailer di Diablo 2 Resurrected) è un gioco di ruolo basato sulla raccolta di loot. Per massimizzare l’efficacia di ritrovamento di equipaggiamenti migliori, avrete bisogno di uno specifico parametro: stiamo parlando del Magic Find.

Diablo 2: come funziona il Magic Find

In Diablo II gli oggetti sono divisi in 5 categorie, a seconda della loro percentuale di ritrovamento e potenza effettiva: normali, magici, rari, set e unici. Il parametro di Magic Find (o MF) aumenta gradualmente la possibilità di ottenere loot dal livello magico in poi, incrementandone solamente la qualità, non influenzando cioè la quantità di armi o altri accessori che andrete a saccheggiare dai vostri nemici.

Questa statistica può essere potenziata in due modi:

Equipaggiando pezzi d’armatura, o armi, che aumentino gli MF. In questo caso dovrete necessariamente sacrificare le vostre protezioni più potenti, non utili al parametro.

Incastonando topazi perfetti in elmi e armature, ottenendo il medesimo effetto.

Diablo 2: le classi migliori per il Magic Find

Il Barbaro e l’Incantatrice risultano particolarmente efficaci nella costruzione di personaggi decisamente fortunati. Il dual wielding del primo gli permette di portare con se un’arma in più, quindi una potenziale statistica maggiore di MF. L’incantatrice, invece, non è di certo famosa per le proprie difese da equipaggiamenti, aprendo così alla possibilità di sfruttarne gli slot per posizionare tutti pezzi in grado di ottimizzare la percentuale di Magic Find.

Se siete interessati all'avventura ruolistica su console, ecco qual è il peso di Diablo II Resurrected su PS4 e PS5, mentre se proverete l'esperienza infernale in portabilità, leggete le dichiarazioni di Blizzard sulla versione Switch di Diablo II Resurrected.