Diablo 2 Resurrected, è questa la data dell'Open Beta? Leak dal Microsoft Store

Manca poco più di un mese al lancio di Diablo 2 Resurrected, ma ancora non c'è traccia della promessa Open Beta. Un prezioso indizio sulla data di disponibilità della versione di test, in ogni caso, ci è appena giunto dal Microsoft Store.

Nelle scorse ore, il negozio digitale della casa di Redmond potrebbe essersi lasciato sfuggire la data di lancio dell'Open Beta di Diablo 2 Resurrected, che parrebbe corrispondere al 17 agosto 2021. L'informazione, probabilmente svelata in anticipo per errore, è già stata rimossa dalla scheda prodotto, ma un utente ha scattato e condiviso uno screenshot come testimonianza. La data appare sicuramente plausibile, poiché andrebbe a collocarsi nel promesso mese di agosto circa un trenta giorni prima del lancio di Diablo 2 Resurrected, che ricordiamo essere previsto per il 23 settembre 2021 su PS4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per coloro che hanno preordinato il gioco, ricordiamo, è previsto l'accesso anticipato all'Open Beta, ma per dettagli più precisi dobbiamo necessariamente pazientare in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Activision Blizzard, che ultimamente non se la sta passando affatto bene...

Diablo 2 Resurrected non è un remake, bensì una versione riveduta e aggiornata del classico di inizio millennio. Quindi, oltre a supportare i 4K e 60fps e la progressione cross-piattaforma, offrirà anche la possibilità di importare i salvataggi di vent'anni fa e di passare in ogni momento alla visualizzazione originale, con gli sprite che hanno segnato un'epoca.