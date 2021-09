Diablo 2 Resurrected: i demoni di Sanctuarium resuscitano nel Cinematic Trailer

I campioni di Diablo 2 Resurrected si preparano a fare il loro ritorno nella dimensione horror di Sanctuarium. In vista del sempre più prossimo lancio della riedizione per PC e console current-gen del kolossal ARPG, Blizzard pubblica uno spettacolare Cinematic Trailer per immergerci nelle sue atmosfere.

Chi seguirà l'Oscuro Viandante nella sua missione di liberare il regno dai servitori degli Inferi dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per superare gli indicibili orrori che attendono gli esploratori di Sanctuarium.

Oltre alle immancabili migliorie apportate al comparto grafico del capolavoro action ruolistico primigenio, la versione Resurrected di Diablo II vanterà tutta una serie di aggiornamenti, ottimizzazioni e aggiunte per il sistema di combattimento, la struttura deputata a gestire la progressione delle attività e tante altre sorprese che attendono coloro che vorranno imbarcarsi in questo nuovo viaggio a tinte oscure.

Grande attenzione è stata poi riposta da Blizzard nelle opzioni di accessibilità di Diablo 2 Resurrected, con interventi ad ampio spettro per garantiranno una maggiore inclusività del titolo sin dal giorno di lancio, fissato per il 23 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per saperne di più sulle novità e sulle sorprese che accompagneranno l'uscita di questo attesissimo action GDR, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra analisi sulla Beta di Diablo 2 Resurrected.