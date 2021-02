Diablo 2 Resurrected e Diablo 4: insider svela gli annunci della BlizzCon

Questa sera si terrà la cerimonia inaugurale della BlizzCon 2021 e come sempre non mancano i consueti leak pre-evento. Gli ultimi in ordine di tempo riguardano Diablo 2 Remastered (conosciuto come Diablo 2 Resurrected) e Diablo 4.

Secondo quanto rivelato da PraticalBrush12 (insider che in passato ha svelato prima degli altri l'esistenza di Monster Hunter Rise) Diablo 2 Resurrected presenterà lo stesso gameplay del gioco originale con grafica migliorata e supporto per i 60fps, con possibilità di passare dalla grafica classica a quella moderna in qualsiasi momento. Confermata anche la presenza di audio e cinematiche rimasterizzate, oltre a funzionalità non presenti nella versione originale, come la possibilità di raccogliere l'oro in automatico, i riassunti delle statistiche e il supporto per i joypad.

Diablo 2 Resurrected uscirà nel corso dell'anno su tutte le console (tra cui Nintendo Switch), con una versione Alpha che verrà lanciata dopo la BlizzCon. Gli annunci di Diablo 4 invece riguarderanno la classe Rogue, con focus sugli elementi di personalizzazioni e atri dettagli sulle specializzazioni della classe. Non dovrebbero esserci invece notizie su data di uscita o versioni Alpha/Beta, almeno per il momento.

Sapremo tutto stasera alle 23:00, seguiremo la conferenza inaugurale della BlizzCon 2021 dalle 20:00 su Twitch e vi faremo compagnia fino a notte inoltrata con pre show, commenti live e post show.