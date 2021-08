Diablo 2 Resurrected Beta, il Druido in azione: nuovo gameplay per il multiplayer

Per festeggiare l'atteso lancio della Beta di Diablo 2: Resurrected, il team di casa Blizzard propone alla platea videoludica un nuovo assaggio della promettente produzione.

Nello specifico, tramite i canali di IGN.com, la software house ha pubblicato un interessante video gameplay, interamente dedicato alla classe del Druido e alle sue potenzialità in campo multigiocatore. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato è tratto dalla versione del gioco ora accessibile tramite Beta.



Quest'ultima consente infatti agli appassionati di testare cinque differenti classi, tra le quali trova appunto spazio anche quella del Druido, ma anche il Paladino. I giocatori pronti ad avventurarsi in questa prima fase di test potranno spingersi sino al completamente dell'Atto II di Diablo II Resurrected. I progressi realizzati potranno essere trasferiti alla prossima sessione di Beta, ma non alla versione finale del gioco di casa Blizzard.

In chiusura, ricordiamo che la Beta di Diablo 2: Resurrected, ora riservata a coloro che hanno preordinato il titolo, diverrà presto disponibile all'intera community. A partire dal prossimo venerdì 20 agosto, il test si tramuterà infatti in una Open Beta, scaricabile gratuitamente su PC (via Battle.net), PlayStation Store e Xbox Store. Quest'ultima resterà attiva sino al prossimo 23 agosto: pronti a tornare all'inferno?