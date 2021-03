Diablo 2 Resurrected: le fasi di test saranno due, una single player e l'altra multiplayer

In una recente intervista gli sviluppatori di Blizzard hanno fornito alcuni nuovi dettagli sulle fasi di test che anticiperanno l'uscita di Diablo 2: Resurrected. Una prima alpha sarà dedicata al single player mentre una seconda impegnerà il comparto multiplayer.

Stando alle parole di Chris Lena, lead producer di Diablo 2: Resurrected, pubblicate dai colleghi di PCGamesN: "Inizieremo con un'alpha tecnica per giocatore singolo e poi avremo una seconda alpha che fungerà da stress test per il multiplayer". Entrambe le fasi di prova si svolgeranno ovviamente prima della pubblicazione finale e come ha aggiunto Lena: "è tutto quello che abbiamo per i dettagli". Le fasi di alpha serviranno a rifinire il lavoro sul gioco. Lo stesso lead producer ha riferito infatti che lascieranno la porta aperta ai miglioramenti e bilanciamenti per rendere Diablo 2 più appetibile alla community moderna, ma solo nel caso arrivino feedback in questo senso.

Gli sviluppatori hanno poi confermato la volontà di utilizzare il feedback aptico del DualSense sulla versione PS5 di Diablo 2: Resurrected, anche se al momento stanno ancora lavorando alla sua corretta implementazione. In attesa di saperne di più sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro speciale su Diablo 2: Resurrected.