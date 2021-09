Diablo 2 Resurrected 'filerà liscio' su Nintendo Switch, parola di Blizzard

Intervenuti ai microfoni di VentureBeat per discutere dello sviluppo multipiattaforma di Diablo 2 Resurrected, il Principal Designer Rob Gallerani e il Lead Graphics Engineer Kevin Todisco di Blizzard hanno rassicurato l'utenza di Switch sulla bontà grafica e prestazionale della versione nintendiana della remaster.

Nel corso dell'intervista, Gallerani ha fornito degli importanti chiarimenti sulla centralità di Nintendo Switch nello sviluppo di Diablo 2 Resurrected: "Su Switch, Diablo 2 funziona alla perfezione, fila liscio e mi ci diverto ogni giorno giocando in modalità Portatile. Abbiamo costruito questa esperienza pensando a tutte le piattaforme, non volevamo sviluppare il gioco su PC per poi portarlo su console. In fase di design abbiamo considerato molti aspetti legati a Switch, specialmente pensando a coloro che giocheranno al titolo in modalità Portatile. Nonostante le limitazioni dello schermo, ci siamo concentrati su ogni funzionalità e riteniamo di essere riusciti a soddisfare tutti i requisiti per esaltare i punti di forza del gioco".

Di analogo avviso è anche Todisco: l'ingegnere a capo del team di designer incaricato di sviluppare il comparto grafico specifica che "stiamo personalizzando l'esperienza di gioco per quello schermo più piccolo, come per ogni altra piattaforma, ci assicuriamo di tarare l'esperienza per renderla ottimale su tutti i dispositivi. La versione Switch di Diablo 2 Resurrected è davvero molto buona e penso proprio che le persone la apprezzeranno".

Il lancio della riedizione attualizzata del kolossal ARPG di Activision Blizzard è previsto per il 23 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.