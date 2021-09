Diablo 2 Resurrected, nuovo gameplay trailer: il Paladino in azione

Dopo aver presentato la classe del Barbaro in Diablo II Remastered, il team di Blizzard propone al pubblico un ulteriore gameplay trailer, volto a introdurre il Paladino.

Particolarmente versatile, quest'ultimo si presenta come una scelta adatta ai giocatori che amano tenersi aperte diverse possibilità in termini di approccio strategico. Il Paladino è infatti un buon combattente corpo a corpo, in grado di destreggiarsi con lame e spade, senza però rinunciare alla difesa offerta da un buono scudo. All'arsenale della classe non mancano poi alcuni incanti, con la possibilità di ricorrere alla divinazione per fronteggiare i nemici più ostici. Per osservare il Paladino in azione, trovate il gameplay trailer dedicato direttamente in apertura a questa news.



In precedenza, Blizzard aveva presentato anche i dettagli sul gameplay del Druido in Diablo II Remastered. Ricordiamo che tra le classi disponibili all'interno del gioco troveremo Amazzone, Assassina, Barbaro, Druido, Negromante, Paladino e Incantatrice, per una possibilità di scelta che mira a soddisfare la variegata community dei videogiocatori amanti delle avventure action di stampo ruolistico.



A vent'anni di distanza dal debutto dell'originale, Diablo II Remastered aprirà nuovamente i cancelli dell'inferno il prossimo 23 settembre 2021, su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.