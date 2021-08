Diablo 2 Resurrected: il nuovo gameplay trailer presenta la classe del Barbaro

Man mano che ci avviciniamo sempre più al debutto, Blizzard Entertainment continua a fornirci nuovi assaggi di Diablo 2 Resurrected. Dopo averci mostrato in azione il Druido, il nuovo gameplay trailer dedicato al rifacimento dello storico hack 'n' slash ci presenta la classe del Barbaro.

Il "popolo spezzato", anche noto come i Barbari, risiede nell'ostile natura selvaggia di Sanctuarium, alla base del Monte Arreat. Vivendo ai confini della civiltà, questi guerrieri coriacei sono il risultato del duro ambiente che li circonda, plasmato da un'eterna guerra tra tribù e una costante lotta per la sopravvivenza. Provoca gli avversari e falli infuriare per affrontarli con maggiore facilità. La tua forza senza pari ti permetterà di obliterare dall'esistenza qualunque avversario. La tua collera del berserker farà tremare i demoni al tuo passaggio. Anche se non è sofisticato come i suoi pari di più ampia cultura, la furia selvaggia del Barbaro è senza eguali. Le potenzialità distruttrici e la indole particolarmente violenta dei Barbari viene messa perfettamente in mostra all'interno del filmato di gameplay che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

In attesa di novità riguardanti l'attesissimo Diablo 4, vi ricordiamo che Diablo 2 Resurrected sarà pubblicato il 23 settembre 2021 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.