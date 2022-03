Diablo 2 Resurrected giocabile gratis su Xbox per poco tempo: link per il download

Blizzard Entertainment tenta tutti i giocatori Xbox che non hanno ancora affrontato il male (resuscitato) di Diablo 2 Resurrected offrendo loro una versione di prova gratuita per un periodo di tempo limitato.

Fino a lunedì 21 marzo, tutti i giocatori su Xbox One e Xbox Series X|S possono scaricare una versione di prova gratuita di Diablo 2 Resurrected, giocabile per un massimo di tre ore. Coloro che al termine del periodo gratuito procederanno all'acquisto della versione completa del gioco avranno l'opportunità di importare il salvataggio e conservare tutti i progressi compiuti durante la prova. Ad incentivarli ci pensa un lauto sconto del 25%, grazie al quale Diablo 2 Resurrected per Xbox può essere acquistato a 29,99 euro anziché 39,99 euro.

Non è obbligatorio essere iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate per partecipare al periodo di prova gratis, tuttavia l'abbonamento è necessario per accedere alla componente multiplayer del titolo.

Diablo 2 Resurrected, per chi non lo sapesse, è la rimasterizzazione definitiva Diablo 2 e della sua espansione Lords of Destruction, con controlli, grafica e audio riadattati per le piattaforme di gioco moderne (su Xbox Series X si spinge fino alla risoluzione 4K a 60fps!). Leggete la nostra recensione di Diablo 2 Resurrected.