Diablo 2 Resurrected giocato stasera su Twitch: vi regaliamo tre chiavi per l'Alfa Tecnica

Ci siamo! L'Alfa Tecnica di Diablo 2 è iniziata e andrà avanti per tutto il fine settimana, ovviamente ci giocheremo su Twitch ma c'è di più perchè durante la diretta regaleremo a tre spettatori altrettante chiavi per accedere alla versione Alfa.

Seguiteci sul canale Twitch di Everyeye.it stasera dalle 21:00 (il consiglio è comunque quello di collegarvi qualche minuto prima della diretta), giocheremo a Diablo 2 Resurrected per almeno due ore e nel corso della live metteremo a disposizione i codici per l'Alfa Tecnica, in questo modo tre fortunati spettatori potranno passare un weekend... infernale, in compagnia di Diablo 2.

L'Alfa Tecnica di Diablo 2 Resurrected mette a disposizione tre classi (Amazzone, Barbaro e Incantatrice) da provare nell'Atto 1 (L'Occhio Invisibile) e Atto 2 (Il Segreto dei Vizjerei). Ricordiamo che L'Alfa Tecnica è attiva solamente su PC e coinvolge solo il comparto single player, i progressi non verranno importati nel gioco completo. Di seguito i requisiti minimi e consigliati.

Requisiti Minimi

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i3-3250/AMD FX-4350

Memoria: 8 GB RAM

Spazio disco: 30 GB

GPU: NVIDIA GTX 660/AMD Radeon HD 7850

Requisiti Consigliati

OS: Windows 10

Memoria: 16 GB RAM

Spazio su disco: 30 GB

Processore: Intel Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT

Appuntamento quindi alle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, non perdetevi i primi minuti della trasmissione perché vi spiegheremo tutto nel dettaglio, importante quindi essere presenti sin da subito. Ricordatevi che se siete abbonati ad Amazon Prime potete iscriverci gratis e costi aggiuntivi, gli abbonati vedranno le dirette senza pubblicità e riceveranno l'accesso ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye.

Nota Bene - I codici sono da intendersi come omaggio gratuito, in quanto privi di qualsiasi valore commerciali.