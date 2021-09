Diablo 2 Resurrected: guida ai livelli e alla build dell'Amazzone

Diablo 2 Resurrected è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch dal 23 settembre 2021. I giocatori di lunga data ed i neofiti sono quindi già alle prese con le loro classi preferite, alla ricerca delle migliori build da utilizzare per ciascun personaggio disponibile.

Livelli 1-35

Tra i vari guerrieri a disposizione, l’è una delle classi più dinamiche del gioco ed è incentrata completamente sul combattimento a distanza tramite l’utilizzo di archi, balestre e giavellotti. Ecco come sviluppare al meglio questa intrigante guerriera e che tipo di equipaggiamenti farle indossare:

La prima cosa da fare sarà raggiungere il livello 6 con la vostra Amazzone per sbloccare l’importante abilità Poison Javelin. Fino ad allora dovreste investire i punti ottenuti dai precedenti livelli nelle seguenti abilità:

Jab

Fire Arrow

Magic Arrow

Multishot

Dopo aver sbloccato Poison Javelin, investite i punti dei successivi 6 livelli in questa abilità, fino a raggiungere il livello 12. A questo punto otterrete Exploding Arrow, e dovrete investire ulteriori 6 punti in questa abilità fino ad arrivare al livello 18.

Da questo momento il vostro scopo sarà ottenere l’abilità Charged Strike: per farlo dovrete spendere un punto in Lighting Bolt in modo da spianarvi la strada verso Charged Strike all’interno dell’albero delle abilità dell'Amazzone. Fatto ciò dovrete spendere su Charged Strike tutti i successivi punti abilità ottenuti.

A partire dall’Atto 4 poteri come Fire Arrow o Poison Javelin inizieranno a divenire sempre più obsoleti. Per ovviare al problema ed aumentare contestualmente l’efficienza in battaglia della vostra combattente, è una buona idea resettare i punti spesi fin qui nell’albero delle abilità e dirottarli tutti su Charged Strike o su Power Strike, in seguito continuate ad investire su uno di questi due attacchi fino a raggiungere il livello 35.

Livelli 35-75

Ora dovrete effettuare un’altra operazione di reset dei punti abilità: lo scopo è sbloccare Lightning Fury e spendere almeno 5 punti in questa abilità, per poi dirigervi all’interno dell’albero dedicato alle skill passive. Qui dovrete seguire il percorso più a destra dell’albero, sbloccando nell’ordinequanto segue:

Critical Strike

Penetrate

Pierce

Una volta sbloccato Pierce spendeteci almeno 5 punti per poi investire tutto ciò che vi rimane su Charged Strike. Da aesso e fino al livello 75 dovrete portare Lightning Fury e poi Charged Strike fino al livello massimo di 20, dopodiché spendete altri punti nell’abilità Valkyrie, che vi permette di evocare una Valchiria e farla combattere al vostro fianco.

Equipaggiamento iniziale

L’equipaggiamento illustrato qua sotto è quello adatto ad affrontare al meglio le prime fasi dell’avventura in Diablo 2 Resurrected:

Elmo - la scelta migliore è l’elmo Nadir equipaggiato con le rune Neftir.

- la scelta migliore è l’elmo Nadir equipaggiato con le rune Neftir. Arco - potete scegliere un qualunque arco che abbia delle caratteristiche adatte per poter essere utilizzato con le abilità Fire Arrow e Poison Javelin, come ad esempio l’Arco del Cacciatore.

- potete scegliere un qualunque arco che abbia delle caratteristiche adatte per poter essere utilizzato con le abilità Fire Arrow e Poison Javelin, come ad esempio l’Arco del Cacciatore. Guanti, Cintura e Scarpe - per i guanti potete fare affidamento su Bloodfists, mentre le scarpe migliori per la fase iniziale del gioco con l’Amazzone sono probabilmente le Hsarus Iron Heel; per quanto riguarda la cintura, invece, potete scegliere quella che preferite in quanto nessuna avrà un impatto particolare sulla vostra build.

- per i guanti potete fare affidamento su Bloodfists, mentre le scarpe migliori per la fase iniziale del gioco con l’Amazzone sono probabilmente le Hsarus Iron Heel; per quanto riguarda la cintura, invece, potete scegliere quella che preferite in quanto nessuna avrà un impatto particolare sulla vostra build. Scudo - per massimizzare l’efficienza assicuratevi di procurarvi lo scudo Ancient Pledge equipaggiato con le rune RalOrtTal.

- per massimizzare l’efficienza assicuratevi di procurarvi lo scudo Ancient Pledge equipaggiato con le rune RalOrtTal. Amuleti e Anelli - cercate di scegliere oggetti che aumentino il più possibile la vostra salute e resistenza, altrimenti il vostro personaggio potrebbe risultare un po’ troppo fragile in combattimento.

- cercate di scegliere oggetti che aumentino il più possibile la vostra salute e resistenza, altrimenti il vostro personaggio potrebbe risultare un po’ troppo fragile in combattimento. Armatura - scegliete un qualunque set di armatura che sia in grado di aumentare le vostre resistenze fisiche e magiche oltre alla vostra salute.

Equipaggiamento finale

Elmo - scegliete Lore Helm ed equipaggiatelo con le rune OrtSol.

- scegliete Lore Helm ed equipaggiatelo con le rune OrtSol. Guanti, Cintura e Scarpe - scegliete Plated Belt of the Whale per ottenere un boost alla salute; scegliete poi i Light Plated Boots of Haste come scarpe per aumentare la velocità di movimento.

- scegliete Plated Belt of the Whale per ottenere un boost alla salute; scegliete poi i Light Plated Boots of Haste come scarpe per aumentare la velocità di movimento. Scudo - lo scudo adatto per questa fase di gioco diventerà Rhyme, equipaggiato con le rune ShaelEth.

- lo scudo adatto per questa fase di gioco diventerà Rhyme, equipaggiato con le rune ShaelEth. Armatura - assegnate Peace Mail con rune ShaelThulAmn.

In questo paragrafo, invece, andiamo ad elencare l’equipaggiamento migliore per le fasi avanzate e conclusive del nostro viaggio:

Per tutti gli altri pezzi di equipaggiamento, concentrate la vostra attenzione su oggetti che aumentino principalmente le vostre resistenze e la vostra salute, e che siano anche in grado di diminuire le resistenze del nemico agli effetti delle vostre abilità.



Per altri utili consigli, ecco a voi la guida di Diablo 2 Resurrected per giocatori alle prime armi. Di seguito, inoltre, una guida alla miglior build per il Negromante di Diablo 2 Resurrected.