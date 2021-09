Diablo 2 Resurrected: guida alla miglior build per il Negromante

Diablo 2 Resurrected è disponibile ora su PC, console di vecchia e nuova generazione e Nintendo Switch, e gli appassionati potranno quindi rispolverare un grande classico del passato ancora oggi considerato come una delle colonne portanti del genere di appartenenza.

Una delle meccaniche chiave di Diablo 2, e quindi anche di Diablo 2 Resurrected, si basa sulla necessità da parte del giocatore di studiare e creare la build migliore possibile per il proprio personaggio, a seconda naturalmente del personaggio scelto e dello stile di gioco e combattimento che si intende eventualmente utilizzare. In questo senso, dunque, è facile per i giocatori nuovi o meno esperti rischiare di ritrovarsi spaesati davanti alla quantità di abilità, statistiche, caratteristiche speciali del personaggio e oggetti equipaggiabili presenti all'interno del gioco. Per mitigare questa sensazione vi basterà dunque seguirci all'interno della nostra guida, in questo casa incentrata sulla migliore build per il Necromante di Diablo 2 Resurrected.

Build Evocatore

Migliori abilità da selezionare

La migliore build per il personaggio del Necromante, allo stato attuale delle cose, è con tutta probabilità quella del, che può risultare contestualmente anche la più divertente se usata e sfruttata a dovere. Questa particolare build, com'è facilmente intuibile, si concentra sul potenziare le abilità da evocatore del Necromante, che vi permetteranno di far sorgere scheletri, golem, non morti e altre creature terrificanti per creare un esercito che sarà poi in grado di combattere al vostro posto. Sarete quindi in grado di travolgere i vostri nemici senza alcuna pietà per poiper ingrossare le fila del vostro esercito personale, e al contempo disporrete di alcune abilità per indebolire direttamente le difese dei nemici e infliggere loro cambiamenti di stato.

All'interno di questo paragrafo vi forniamo un elenco delle abilità che dovreste scegliere durante la vostra avventura in Diablo 2 Resurrected per creare la perfetta build del Necromante Evocatore:

Evoca Scheletro - questa abilità permette al Necromante di trasformare il cadavere di un nemico sconfitto in uno scheletro che combatte al suo fianco, fino ad un massimo di 8 scheletri contemporaneamente. Essendo questa una delle abilità principali di questa build, vi consigliamo di spendere almeno 20 punti su di essa.

- questa abilità permette al Necromante di trasformare il cadavere di un nemico sconfitto in uno scheletro che combatte al suo fianco, fino ad un massimo di 8 scheletri contemporaneamente. Essendo questa una delle abilità principali di questa build, vi consigliamo di spendere almeno 20 punti su di essa. Maestria Scheletro - questa abilità non fa altro che potenziare considerevolmente gli scheletri da voi evocati, che otterranno così 160 punti salute e 40 punti di danno in più ciascuno e diventeranno molto più utili sul campo di battaglia. In maniera simile a quanto detto per Evoca Scheletro, vi consigliamo di spendere circa 20 punti in questa importantissima abilità.

- questa abilità non fa altro che potenziare considerevolmente gli scheletri da voi evocati, che otterranno così 160 punti salute e 40 punti di danno in più ciascuno e diventeranno molto più utili sul campo di battaglia. In maniera simile a quanto detto per Evoca Scheletro, vi consigliamo di spendere circa 20 punti in questa importantissima abilità. Cadavere Esplosivo - grazie a questa abilità sarete in grado di far esplodere il cadavere di un nemico ucciso causando danni a tutti gli avversari nei dintorni, mossa che torna molto utile soprattutto all'interno dei dungeon molto affollati e quando avete raggiunto il limite massimo di scheletri evocati.

- grazie a questa abilità sarete in grado di far esplodere il cadavere di un nemico ucciso causando danni a tutti gli avversari nei dintorni, mossa che torna molto utile soprattutto all'interno dei dungeon molto affollati e quando avete raggiunto il limite massimo di scheletri evocati. Evoca Mago Scheletrico - in maniera simile a quanto accade per l'evocazione di scheletri, questa abilità vi permetterà di trasformare un massimo di 8 cadaveri di nemici in temibili maghi che potrete utilizzare per differenziare la tipologia di attacco del vostro esercito di non morti, unendo danno fisico e danno magico per massimizzare l'efficacia.

- in maniera simile a quanto accade per l'evocazione di scheletri, questa abilità vi permetterà di trasformare un massimo di 8 cadaveri di nemici in temibili maghi che potrete utilizzare per differenziare la tipologia di attacco del vostro esercito di non morti, unendo danno fisico e danno magico per massimizzare l'efficacia. Evoca Golem - usando questa abilità il Necromante potrà evocare un golem di uno tra i molti elementi disponibili. Quello che vi consigliamo è Il golem di Fuoco, ma in questo caso potete sentirvi liberi di scegliere l'elemento che più vi piace.

- usando questa abilità il Necromante potrà evocare un golem di uno tra i molti elementi disponibili. Quello che vi consigliamo è Il golem di Fuoco, ma in questo caso potete sentirvi liberi di scegliere l'elemento che più vi piace. Maestria Golem - sbloccando questa abilità aumenterete le potenzialità offensive dei vostri golem, che guadagneranno il 33% di velocità in più e il 400% di salute in più, diventando dei veri e propri tank.

- sbloccando questa abilità aumenterete le potenzialità offensive dei vostri golem, che guadagneranno il 33% di velocità in più e il 400% di salute in più, diventando dei veri e propri tank. Diminuisci Resistenza - lanciando questa abilità su un nemico, il Necromante potrà ridurne la resistenza magica e le resistenze elementali, in modo da permettere al proprio esercito e ai propri compagni di infliggere molti più danni.

- lanciando questa abilità su un nemico, il Necromante potrà ridurne la resistenza magica e le resistenze elementali, in modo da permettere al proprio esercito e ai propri compagni di infliggere molti più danni. Aumenta Danno - questa abilità, simile nel concetto alla precedente, permetterà a voi, ai vostri non morti e ai vostri compagni di infliggere danni fisici aggiuntivi al nemico selezionato.

- questa abilità, simile nel concetto alla precedente, permetterà a voi, ai vostri non morti e ai vostri compagni di infliggere danni fisici aggiuntivi al nemico selezionato. Diminuisci Visione - infine, con questa abilità potrete ridurre il campo visivo dei nemici, un espediente utile per ridurne le capacità in battaglia oppure per passare inosservati in alcune situazioni di gioco.

Miglior equipaggiamento per il Necromante Evocatore

Durante la vostra avventura in Diablo 2 Resurrected verrete a contatto con centinaia di armi, oggetti ed equipaggiamenti differenti che potrete combinare in milioni di modi diversi. Per ottenere il meglio dalla vostra build, tuttavia, dovreste cercare di attenervi quanto più possibile alla lista seguente:

Armi - Carin Shard, Arm of King Leoric

- Carin Shard, Arm of King Leoric Armature - Harlequin Crest, Trang-Oul's Scales, Arachnid Mesh, Marrowalk, Magefist, Trang-Oul's Claws

- Harlequin Crest, Trang-Oul's Scales, Arachnid Mesh, Marrowalk, Magefist, Trang-Oul's Claws Focus - Homunculus, Darkforce Spawn, Bone Flame

- Homunculus, Darkforce Spawn, Bone Flame Gioielli - Stone of Jordan, Mara's Kaleidoscope

Migliori parole runiche

Infine, anche le combinazioni di parole runiche giocano un ruolo fondamentale in Diablo 2, poiché possono conferire alla vostra build i bonus decisivi per fare la differenza.

White (Dio + Io) - queste rune, disponibili dal livello 35, forniscono ottimi bonus al vostro equipaggiamento fatto di ossa e agli scheletri evocati sul campo di battaglia.

- queste rune, disponibili dal livello 35, forniscono ottimi bonus al vostro equipaggiamento fatto di ossa e agli scheletri evocati sul campo di battaglia. Heart of Oak (Ko + Vez + Può + Thul) - queste rune, disponibile dal livello 55 del vostro personaggio, aumenteranno le vostre statistiche di danno, salute, velocità di attacco, ma soprattutto vi forniranno maggiori resistenze magiche, utilissime per chiunque scelga il ruolo di Evocatore.

- queste rune, disponibile dal livello 55 del vostro personaggio, aumenteranno le vostre statistiche di danno, salute, velocità di attacco, ma soprattutto vi forniranno maggiori resistenze magiche, utilissime per chiunque scelga il ruolo di Evocatore. Enigma (Jah + Ith + Ber) - queste rune, disponibili a partire dal livello 65, forniscono al Necromante un bonus a teletrasporto, velocità di movimento, forza, salute e velocità di rigenerazione del mana.

Nel caso in cui voleste saperne di più sul gioco vi rimandiamo al nostro provato di Diablo 2 Resurrected che contiene le prime impressioni della redazione in attesa della pubblicazione della recensione.