Diablo 2 Resurrected, inizia l'Open Beta: vi piace? Parliamone!

Ha ufficialmente inizio la fase Open Beta di Diablo 2 Resurrected che segna il ritorno di un capolavoro assoluto dei giochi di ruolo d'azione. State partecipando alla Beta? Vi sta piacendo? Discutiamone insieme.

L'ultima sessione di Beta testing organizzata da Blizzard offre a tutti gli appassionati l'opportunità di rituffarsi nelle atmosfere e nelle avventure a tinte oscure del secondo, indimenticabile capitolo della saga di Diablo. Nella cornice ludica della Beta, i fan vecchi e nuovi possono sperimentare le migliorie apportate al comparto grafico, le aggiunte al combat system e le modifiche legate alla progressione delle attività, con uno sguardo privilegiato sui cambiamenti che riguardano le opzioni di accessibilità di Diablo 2 Resurrected.

Si tratta perciò di un'occasione più unica che rara per capire fino a che punto gli sviluppatori di Irvine si sono spinti per attualizzare il design, le dinamiche di gameplay e il ventaglio di modalità del capolavoro originario, specie in previsione dell'uscita di Diablo 2 Resurrected prevista per il 23 settembre e, se vogliamo, del lavoro ancora più profondo che stanno conducendo per plasmare l'universo dark di Diablo 4.

Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti per scoprire che cosa ne pensate della prova offerta da Blizzard, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale sulla Beta di Diablo 2 Resurrected a firma di Francesco Muccino, all'interno del quale potete trovare tanti spunti di riflessione sull'esperienza ludica, sui contenuti e sulle ambizioni che accompagnano questo progetto.