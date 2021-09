Diablo 2 Resurrected: un leak svela il peso delle versioni PS4 e PS5

Mancano ancora diversi giorni all'arrivo di Diablo 2 Resurrected su PC e console, ma come spesso accade in questi casi è spuntato in rete un post con tutti i dettagli sul peso del download delle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5.

A diffondere queste informazioni è stato l'ormai sempre ben informato account Twitter chiamato PlayStation Game Size, il quale aggiorna quotidianamente il profilo con tutti i dettagli riguardanti update e nuove uscite sulle console Sony. Grazie ad un recente post dell'utente possiamo ora scoprire il peso della versione PS4 e PS5 di Diablo 2 Resurrected, la quale non tiene però conto di un'eventuale patch del day one.

Ecco di seguito tutti i dettagli sul peso del gioco sulle console Sony:

PlayStation 4

Dimensione totale del download: 10,017 GB

Dati necessari per il primo avvio: 7,597 GB

PlayStation 5

Dimensione totale del download: 25,526 GB

Dati necessari per il primo avvio: 17,918 GB

Purtroppo non si conosce ancora lo spazio occupato dal titolo Blizzard su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, ma è probabile che le dimensioni non si discostino molto da quelle elencate poco più sopra.

In attesa che il gioco arrivi il prossimo 23 settembre 2021, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il Cinematic Trailer di Diablo 2 Resurrected. Sapevate che Diablo 2 Resurrected non supporterà le risoluzioni ultrawide su PC perché romperebbero il gioco?