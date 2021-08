Diablo 2 Resurrected: Marius e il Viandante Oscuro nelle scene cinematiche dell'Atto 1 e 2

Blizzard Entertainment ci consente di compiere un balzo temporale di 20 anni addietro pubblicando le sequenze cinematiche dell'Atto 1 e 2 di Diablo 2 Resurrected. Dopo più di due decadi, le scene sono state ricostruite dalla compagnia per aggiornarsi agli standard odierni e riescono più che mai a catturare l'essenza e le atmosfere del gioco.

In cima e in calce alla notizia potete dunque rigustarvi i filmati di Diablo 2 Resurrected con cui possiamo tornare a familiarizzare con i personaggi di Marius e il Viandante Oscuro (conosciuto come Vagabondo Oscuro nell'originale Diablo 2). Le sequenze di forte stampo cinematografico sono caratterizzate dai soliti toni tetri e oscuri della serie hack 'n' slash, e sono completamente doppiati in lingua italiana.

Lasciandovi fare questo tuffo nel passato, vi ricordiamo che Diablo 2 Resurrected sarà disponibile a partire dal 21 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Swtich. Chi ha effettuato il pre-order dell'action game potrà accedere alla fase Beta già dal 13 agosto, mentre dal 20 agosto potranno unirsi tutti gli altri interessati su qualsiasi piattaforma. La fase Beta terminerà definitivamente il 23 agosto, sulle nostre pagine trovate tutte le istruzioni per scaricare e accedere alla versione di prova.