Diablo 2 Resurrected: le migliori build da utilizzare per tutte le classi

Lo storico gioco di ruolo targato Blizzard è tornato. Per prepararvi alle orde infernali abbiamo riunito due delle migliori build per ogni classe giocabile in Diablo 2 Resurrected (a tal riguardo, scoprite questa Xbox Series X a tema Diablo 2 Resurrected). Ecco i personaggi più efficienti per affrontare Sanctuarium.

Le migliori build per il Druido

L’abile Druido può essere utile sia in difesa che in attacco. Due build in particolare vi consentiranno di divenire metamorfi in grado di resistere alla maggior parte delle offensive avversarie, oppure di seminare una rapida e violenta distruzione. Vediamo più nel dettaglio le abilità e i relativi punti necessari.

Build elemento Vento – le abilità offensive a distanza (Tornado, Uragano) vi aiuteranno nel mantenere un certo spazio tra il personaggio e i gruppi di mostri nemici, quelle difensive e di cura (Armatura del ciclone, Quercia Salvia) a resistere e rimanere sempre con parametri vitali elevati.

Armatura del ciclone / 20 punti

Quercia Salvia / 20 punti

Twister / 20 punti

Tornado / 20 punti

Uragano / 20 punti

Build elemento Fuoco - in questo caso la vostra efficienza dipenderà unicamente dagli attacchi che riuscirete a sferrare nel minor tempo possibile. Gli slot a disposizione saranno di conseguenza occupati dalle abilità più distruttive, come Tempesta di fuoco e Vulcano.

Tempesta di Fuoco / 20 punti

Vulcano / 20 punti

Armaggedon / 20 punti

Bolide infuocato / 20 punti

Fessura / 20 punti

Le migliori build per il Barbaro

Le due specialità proposte per il feroce guerriero riguardano la possibilità di portare un’altra arma e l’abilità speciale Turbine, alla base di una build meno frenetica ma ugualmente potente.

Build Follia – Sfruttate i molteplici tipi di attacchi per non fermare mai la vostra mattanza, incrementando parallelamente velocità e ed energia vitale.

Frenesia / 20 punti

Dominio della spada / 20 punti

Guida tattica / 20 punti

Doppio colpo / 20 punti

Scherno / 20 punti

Velocità Celeste / 5 punti

Urlo di battaglia / 1 punto

Build Turbine – trasformate il Barbaro in un tank per portare avanti un’azione offensiva, ma altrettanto solida in difesa. Turbine è il vostro asso nella manica, oltre che una delle abilità più potenti per questa classe.

Turbine / 20 punti

Dominio della spada / 20 punti

Urlo / 20 punti

Guida tattica / 20 punti

Resistenza naturale / 5 punti

Velocità celeste / 5 punti

Pelle di ferro / 5 punti

Furia / 1 punto

Urlo di battaglia / 1 punto

Le migliori build per l’Incantatrice

Torniamo alle distinzioni elementali con l’Incantatrice. A far da contraltare all'immancabile potere di Fuoco c’è il Ghiaccio, per una coppia di incantesimi che si distingue per l'estrema efficacia offensiva.

Build di Ghiaccio – la parola d’ordine è danno. Con il gelo come vostro alleato avrete un arsenale magico ineguagliabile: Sfera congelata e Esplosione di ghiaccio sono solo due esempi del ricco ventaglio di incantesimi a disposizione della maga.

Sfera Congelata / 20 punti

Esplosione di ghiaccio / 20 punti

Dominio del gelo / 20 punti

Dardo di ghiaccio / 20 punti

Calore / 5 punti

Teletrasporto / 1 punto

Scuda di energia / 1 punto

Build di Fuoco – discorso analogo per le lingue infuocate dell’Incantatrice. In generale un'alternativa più debole rispetto a quella congelante, ma altrettanto divertente da usare.

Dardo di fuoco / 1 punto

Palla di fuoco / 20 punti

Meteora / 20 punti

Dominio del fuoco / 20 punti

Sfera di ghiaccio / 20 punti

Maestria del ghiaccio / 5 punti

Teletrasporto / 1 punto

Armatura di ghiaccio / 1 punto

Le migliori build per l’Assassina

Questa classe sfrutta diversi tipi di trappole per trasformare il campo di battaglia in una letale arma. Non solo: alcune abilità avranno l’effetto di causare ingenti danni sfruttando le rapide lame dell’Assassina.

Build da costruttore di trappole – Scegliere di concentrarvi su questi potenziamenti avrà come effetto lo sviluppo di una classe a distanza, in grado di falciare schiere di nemici soprattutto attraverso l’uso delle Sentinelle.

Sentinella mortale / 20 punti

Veglia del Fuoco / 20 punti

Sentinella del fulmine / 20 punti

Colpo del fulmine / 20 punti

Veglia infernale / 20 punti

Build del caos – se invece volete buttarvi nella mischia senza troppi problemi, questa serie di abilità sono pensate per massimizzare i vostri attacchi, infliggendo pesanti danni senza lasciare scampo ai nemici. Attenzione però alle vostre difese.

Maestro dell’ombra / 20 punti

Veleno / 20 punti

Velo / 20 punti

Dominio dell’artiglio / 20 punti

Scatto di velocità / 1 punto

Volo del drago / 1 punto

Blocco dell’arma / 1 punto

Sentinella lama / 1 punto

Le migliori build per il Paladino

Il tank per eccellenza del gioco, il Paladino potrebbe facilmente diventare una delle vostre classi preferite. Ovviamente, le build che tratteremo puntano ad aumento parallelo di attacco e difesa, coerentemente ai valori simbolo del personaggio.

Build del martello – un percorso adatto per chi desiderasse un Paladino più offensivo.

Martello benedetto / 20 punti

Mira benedetta / 20 punti

Vigore / 20 punti

Concentrazione / 20 punti

Scudo sacro / 20 punti

Build del percussore – personaggio più equilibrato, che rinuncia a del danno per dedicarsi anche alla difesa.

Pugno celeste / 20 punti

Dardo sacro / 20 punti

Scudo sacro / 10 punti

Fervore / 10 punti

Percossa / 1 punto

Le migliori build per il Necromante

Creare un proprio esercito di non-morti è, oltre che divertente, decisamente consigliabile. Il Necromante può agire come un comandante a distanza, o decidere di unirsi alla carneficina dei suoi soldati defunti.

Build dell’invocatore - utilizzare questo gruppo di abilità è indispensabile per diventare dei provetti Necromanti. I morti sono vostre armi anche da terra con l’Esplosione di cadaveri, in cui i resti dei nemici sconfitti salteranno in aria portando nell’oltretomba le fameliche mostruosità che vi circondano.

Evoca scheletri / 20 punti

Esplosione di cadaveri / 20 punti

Evoca mago scheletrico / 20 punti

Dominio del Golem / 20 punti

Visione fioca / 3 punti

Abbassa resistenze / 1 punto

Estendi danno / 1 punto

Build delle magie scheletriche – un percorso simile, ma consigliabile per chi vuole essere maggiormente coinvolto nella battaglia.

Lancia scheletrica / 20 punti

Denti / 20 punti

Muro d’ossa / 20 punti

Scatto scheletrico / 20 punti

Prigione d’ossa / 20 punti

Golem d’argilla / 1 punto

Estendi danno / 1 punto

Armatura d’ossa / 1 punto

Resuscita / 1 punto

Le migliori build per l’Amazzone

Arco o Giavellotto, l’Amazzone saprà regalarvi diverse soddisfazioni. Queste build trattano entrambe le armi, ognuna con i suoi punti di forza.

Build con arco – tra le abilità di questo personaggio la più iconica è sicuramente Valchiria, un potente alleato utile per distrarre i nemici.

Bombardare / 20 punti

Colpo multiplo / 20 punti

Valchiria / 20 punti

Penetrazione / 5 punti

Colpo critico / 5 punti

Perforazione / 5 punti

Schiva / 5 punti

Evadi / 5 punti

Evita / 5 punti

Build con giavellotto – perdete la Valchiria, ma ne guadagnate in danno elementale.

Colpo caricato / 20 punti

Colpo fulminante / 20 punti

Furia fulminante / 20 punti

Colpo potente / 20 punti

Colpo critico / 5 punti

Evita / 5 punti

Trafiggi / 5 punti

Evadi / 5 punti

Schiva / 5 punti

