Diablo 2 Resurrected: tutte le migliorie apportate grazie all'Alfa Tecnica

Con un lungo post pubblicato proprio in serata sul sito ufficiale, Blizzard ha voluto ringraziare tutti i giocatori che hanno preso parte alle fasi di Alfa Tecnica di Diablo 2 Resurrected e ha svelato quali sono le migliorie introdotte grazie al feedback della community.

Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, il contributo degli utenti ha permesso di migliorare in maniera sensibile le animazioni di alcuni incantesimi elementali legati a fulmine, bufera e gelo sacro, senza contare le migliorie apportate agli effetti che si possono visualizzare quando i nemici vengono afflitti da status alterati come il veleno. La stessa interfaccia utente ha subito piccoli cambiamenti e ora le animazioni degli indicatori di mana e salute sono più veloci. Non meno importante è la ricolorazione di alcuni oggetti (pozioni, gemme e altro), che ora presentano colori più accesi in corrispondenza di specifici dettagli e sono quindi più facilmente riconoscibili. Tra le altre modifiche troviamo miglioramenti all'interfaccia, l'introduzione di un orologio a schermo e altre novità minori che potete leggere direttamente sul sito ufficiale Blizzard.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 23 settembre 2021 su su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

