Diablo 2 Resurrected: i morti riprendono vita nel trailer del Negromante

Man mano che ci avviciniamo alla release ufficiale, Blizzard Entertainment continua a deliziarci con nuovi filmati promozionali dedicati a Diablo 2 Resurrected, lo storico hack 'n' slash che tornerà in forma smagliante su PC e console di nuova generazione.

A proposito di resurrezione, il nuovo trailer che potete gustarvi in cima alla notizia consente di dare uno sguardo alla classe del Negromante. Intraprendendo la strada della divinazione, i giocatori saranno in grado di evocare orde di minion, tra cui scheletri guerrieri, maghi e golem, che torneranno dal mondo dei morti per fornire manforte sul campo di battaglia. Vengono inoltre mostrate le abilità speciali che fornisce la classe, inclusi la Bone Armor, Bone Wall, Poison Nova, Bone Spirit, e Corpse Explosion. Non manca nemmeno la maledizione Iron Maiden, tramite cui sarà possibile restituire all'avversario parte del danno che riceveremo. Tutto questo permetterà ai giocatori di sbizzarrirsi nel corso degli scontri e dare sfoggio a tutta la propria creatività distruttiva. Nella scorsa occasione, abbiamo potuto dare uno sguardo alla classe del Druido.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Diablo 2 Resurrected sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 23 settembre. In attesa di poter finalmente metter le mani sul titolo, vi invitiamo a recuperare la nostra Anteprima della Beta di Diablo 2 Resurrected.